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Каталог

Gold Fly

Купить таблетки Виагры в Новосибирске. Сиалис в Новосибирске. Цена Левитры.

Виагра (Viagra)
Виагра (Viagra)
Виагра начинает действовать через час, время действия — 4-6 часов.
Сиалис (Cialis)
Сиалис (Cialis)
Cиалис начинает действовать через 17-18 минут, время действия — до 36 часов.
BOSS Royal Viagra
BOSS Royal Viagra
Начинает действовать уже через несколько дней, достигается долгосрочный эффект.
Русская мощная Виагра
Русская мощная Виагра
Начинает действовать через час, время действия — 72 часа.
Тонгкат Али Платинум
Тонгкат Али Платинум
Начинает действовать уже через несколько дней, достигается долгосрочный эффект.
Сила императора
Сила императора
Препарат начинает действовать через час, время действия — 48 часов.
Black ant king
Black ant king
Black ant king начинает действовать через 15-20 минут, время действия — 180 часов.
Наборы препаратов
Наборы препаратов
Затрудняетесь с выбором? Попробуйте набор из разных препаратов!
Gold Fly
Gold Fly
Gold Fly начинает действовать через час, время действия — 2-3 часа.
Silver Fox
Silver Fox
Препарат начинает действовать через час, время действия — 1-2 часа.
Попперсы (Poppers)
Попперсы (Poppers)
Попперсы начинают действовать через 1,5 мин, время действия — 15 мин.
Виагра из растений
Виагра из растений
Препарат начинает действовать через 30 мин., время действия — 48 часов.
Red ant
Red ant
Red ant начинает действовать через 30 мин., время действия — 24 часа.
Секс-стимулятор САЙМЫ
Секс-стимулятор САЙМЫ
Начинает действовать через 30-40 мин., время действия — 72 часа.
YULISHEN
YULISHEN
Препарат начинает действовать через 30 мин., время действия — 24 часа.
GERMAN DOUBLE TAP
GERMAN DOUBLE TAP
Препарат начинает действовать через 10 мин., время действия — 180 часов.
Африканская виагра
Африканская виагра
Препарат начинает действовать через 15-20 мин, время действия — 9 часов.
Red Ant Cream
Red Ant Cream
Левитра
Левитра

Виагра, сиалис, левитра от 130 р.

Препараты, представленные в нашем интернет-магазине, производятся в Индии на всемирно известных фармаце­втических фабриках. Более подробную информацию о них вы сможете найти в разделе О дженериках.

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Виагра Новосибирск. Что это?

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